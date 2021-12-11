Кобелев ответил, как отсутствие Ракицкого может повлиять на атакующую игру «Зенита»

Короткая ссылка
Известный специалист Андрей Кобелев ответил на вопрос, как отсутствие защитника Ярослава Ракицкого может повлиять на атакующие действия «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Кобелев ответил, как отсутствие Ракицкого может повлиять на атакующую игру «Зенита»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вряд ли что-то кардинально изменится в футболе петербургского коллектива. Наверняка будет много длинных передач, поскольку Артём Дзюба появится вместо Сердара Азмуна. Он будет цепляться впереди, скидывать мяч партнёрам, а те постараются опережать соперников на подборе. Тем самым выход из обороны в атаку упростится и позволит разом отрезать пять-шесть прессингующих исполнителей «Динамо», — сказал Кобелев в интервью RT.

Он отметил, что выход из обороны в атаку через длинный пас без украинского защитника станет сложнее для действующих чемпионов, однако сама тактика наиболее привычна для Сергея Семака, который её в той или иной вариации придерживается последние три года.

«Она никуда не исчезла. Просто временами игра была более вариативной: например, когда на острие появлялись одновременно Дзюба и Азмун. Они составляли очень мощную связку. Сейчас же есть Малком и Клаудиньо, способные удивить нестандартными действиями», — добавил Кобелев.

Ранее Кобелев выразил уверенность, что «Динамо» не откажется от высокого прессинга в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить