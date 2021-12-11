Кобелев ответил, как отсутствие Ракицкого может повлиять на атакующую игру «Зенита»
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«Вряд ли что-то кардинально изменится в футболе петербургского коллектива. Наверняка будет много длинных передач, поскольку Артём Дзюба появится вместо Сердара Азмуна. Он будет цепляться впереди, скидывать мяч партнёрам, а те постараются опережать соперников на подборе. Тем самым выход из обороны в атаку упростится и позволит разом отрезать пять-шесть прессингующих исполнителей «Динамо», — сказал Кобелев в интервью RT.
Он отметил, что выход из обороны в атаку через длинный пас без украинского защитника станет сложнее для действующих чемпионов, однако сама тактика наиболее привычна для Сергея Семака, который её в той или иной вариации придерживается последние три года.
«Она никуда не исчезла. Просто временами игра была более вариативной: например, когда на острие появлялись одновременно Дзюба и Азмун. Они составляли очень мощную связку. Сейчас же есть Малком и Клаудиньо, способные удивить нестандартными действиями», — добавил Кобелев.
Ранее Кобелев выразил уверенность, что «Динамо» не откажется от высокого прессинга в матче с «Зенитом».