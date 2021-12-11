Кобелев уверен, что «Динамо» не откажется от высокого прессинга в матче с «Зенитом»

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Известный специалист Андрей Кобелев поделился мнением о том, может ли московское «Динамо» сыграть более прагматично в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Кобелев уверен, что «Динамо» не откажется от высокого прессинга в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Допустим, столичный коллектив откажется от своей агрессивной манеры и прессинга, будет отходить назад до центральной линии. Представьте, если в такой ситуации они не победят — на коллектив столько всего выльется… Тренерский штаб начнут упрекать за это решение и обвинять в трусости. Поэтому уверен, сегодняшнее «Динамо» продолжит придерживаться своего футбола: пытаться отбирать мяч на чужой половине поля, оказывать давление», — сказал Кобелев в интервью RT.

При этом он допускает, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц внесёт определённые коррективы, но точно не станет отказываться от своего привычного стиля. Однако эксперт также объяснил, в чём может возникнуть проблема у москвичей, когда защитники высоко располагаются.

«Это хорошая тактика, но проблема заключается в том, что большинство российских команд не могут выйти от своей штрафной низом, находясь под прессингом, и им приходится выбивать мяч. Лидеры у нас способы выйти через короткий пас. Иногда это доставляет московскому коллективу сложности. Хотя можно даже вспомнить матч с «Нижним Новгородом». Аутсайдеру удавалось преодолевать первую стадию прессинга и разворачивать «Динамо» лицом к свои воротам. Однако в целом задумка немецкого специалиста работает. Главное, у бело-голубых сейчас есть баланс: собраны футболисты, которые одинаково думают и хорошо воспринимают требования штаба», — подчеркнул тренер.

Ранее экс-футболист «Динамо» Александр Точилин заявил, что ожидает множество голов в матче с «Зенитом».

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