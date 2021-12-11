Анфиса Резцова: Губерниев сначала гадости на меня вылил, а теперь приветы передаёт

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала то, что комментатор Дмитрий Губерниев передал ей привет во время трансляции женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Анфиса Резцова: Губерниев сначала гадости на меня вылил, а теперь приветы передаёт
  • РИА Новости

«Я слышала слова Дмитрия Губерниева. Хочу сказать, что Дима сначала гадости на меня вылил, а сейчас приветы передаёт. Как-то неправильно это. Я ему сказала вдогонку спасибо», — цитирует Резцову РИА Новости.

Напомним, что сборная России заняла второе место в женской эстафете, проиграв золото представительницам Швеции. Третьими на финише стали французские биатлонистки.

Дочь Анфисы Резцовой Кристина выступала на четвёртом этапе.

Ранее Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить