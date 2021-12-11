Анфиса Резцова: Губерниев сначала гадости на меня вылил, а теперь приветы передаёт
- РИА Новости
«Я слышала слова Дмитрия Губерниева. Хочу сказать, что Дима сначала гадости на меня вылил, а сейчас приветы передаёт. Как-то неправильно это. Я ему сказала вдогонку спасибо», — цитирует Резцову РИА Новости.
Напомним, что сборная России заняла второе место в женской эстафете, проиграв золото представительницам Швеции. Третьими на финише стали французские биатлонистки.
Дочь Анфисы Резцовой Кристина выступала на четвёртом этапе.
Ранее Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии.