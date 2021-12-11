«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ

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Челябинский «Трактор» взял верх над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе хозяев отличились Валентин Пьянов (15-я минута) и Юрки Йокипакка (35-я). Из гостей отметились Виталий Абрамов (28-я минута), Алексей Потапов (46-я), Ник Бэйлен (50-я) и Томаш Гика (53-я).

«Трактор» сравнялся с магнитогорским «Металлургом», и теперь они делят первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на шестой строчке. 

Ранее сообщалось, что гол Степана Старкова принёс «Витязю» победу в овертайме над рижским «Динамо».

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