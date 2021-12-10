Гол Старкова принёс «Витязю» победу в овертайме над рижским «Динамо»

Подмосковный «Витязь» в овертайме нанёс поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась в столице Латвии, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из России.

В составе «Витязя» шайбы забросили Нико Оямяки (2-я минута), Даниэль Одетт (13-я) и Степан Старков (65-я). У «Динамо» отличился Николай Елисеев (13-я) и Петер Тиивола (44-я).

«Динамо» потерпело девятое поражение в последних десяти матчах сезона-2021/22.

«Витязь» (32 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следом за ним расположилось «Динамо» (12).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл с сухим счётом «Йокерит» в матче КХЛ.