Аргентинский вратарь — о Месси на Кубке Америки: никогда не видел, чтобы кто-то играл так здорово

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился впечатлениями от совместной игры с лидером альбиселесте, нападающим ПСЖ Лионелем Месси.

«Месси был невероятен и помог нам завоевать Кубок Америки. Я никогда не видел, чтобы кто-то играл так здорово. Нам было тяжело — сухое поле, жара, — в полуфинале и финале мы были уставшие, но нам удалось выиграть турнир в Бразилии», — цитирует Мартинеса Football Daily.

Минувшим летом Месси и Мартинес выиграли в составе сборной Аргентины Кубок Америки. Для Месси этот трофей стал первым с национальной командой. При этом он является рекордсменом по количеству игр за сборную (153) и голам (80).

Ранее сообщалось, что Месси обогнал Пеле и вышел на второе место по голам в карьере.