Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» взяли верх над казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:0. На 62-й минуте хозяев вывел вперёд Иван Сергеев, а на 85-й забил 17-летний Сергей Пиняев.

Для подопечных Леонида Слуцкого это уже третье поражение подряд.

«Крылья» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (22) находится на десятой строчке.

Как сообщалось ранее, ЦСКА подтвердил, что матч с «Арсеналом» состоится.