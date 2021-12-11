Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином» в матче РПЛ

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Самарские «Крылья Советов» взяли верх над казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином» в матче РПЛ
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Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:0. На 62-й минуте хозяев вывел вперёд Иван Сергеев, а на 85-й забил 17-летний Сергей Пиняев.

Для подопечных Леонида Слуцкого это уже третье поражение подряд.

«Крылья» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (22) находится на десятой строчке.

Как сообщалось ранее, ЦСКА подтвердил, что матч с «Арсеналом» состоится.

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