Пресняков — о возможном назначении Ваноли: его в Италии даже не знают

Заслуженный артист России и болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков — старший прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера Паоло Ваноли вместо Руя Витории.

«Самое главное, что сами игроки полюбили Руя. У них хорошие отношения. Болельщики тоже правы, что Руя надо оставить. Я с ними согласен. Оказывается, что этого Ваноли в самой Италии даже не знают», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

По его словам, есть смутные подозрения, что руководство «Спартака» решает "какие-то денежные вопросы". Однако артист не стал уточнять, что он конкретно имел в виду.

Вместе с тем Пресняков — старший назвал выход «Спартака» с первого места группы в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА подвигом.

«Я бы хотел, чтобы Руй остался, но у руководства нашей команды есть традиция — очень быстро менять тренеров. Федун даже поменял тренера, который сделал «Спартак» чемпионом», — сказал он.

По сообщениям СМИ, Ваноли будет представлен команде 17 декабря.

«Спартак» (23 очка) идёт на девятом месте в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (37).

Ранее Александр Самедов заявил, что «Спартаку» хватит запала обыграть «Сочи» в матче РПЛ.