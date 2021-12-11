Пресняков — о возможном назначении Ваноли: его в Италии даже не знают
- globallookpress.com
«Самое главное, что сами игроки полюбили Руя. У них хорошие отношения. Болельщики тоже правы, что Руя надо оставить. Я с ними согласен. Оказывается, что этого Ваноли в самой Италии даже не знают», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
По его словам, есть смутные подозрения, что руководство «Спартака» решает "какие-то денежные вопросы". Однако артист не стал уточнять, что он конкретно имел в виду.
Вместе с тем Пресняков — старший назвал выход «Спартака» с первого места группы в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА подвигом.
«Я бы хотел, чтобы Руй остался, но у руководства нашей команды есть традиция — очень быстро менять тренеров. Федун даже поменял тренера, который сделал «Спартак» чемпионом», — сказал он.
По сообщениям СМИ, Ваноли будет представлен команде 17 декабря.
«Спартак» (23 очка) идёт на девятом месте в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (37).
Ранее Александр Самедов заявил, что «Спартаку» хватит запала обыграть «Сочи» в матче РПЛ.