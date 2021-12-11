Самедов: «Спартаку» хватит запала обыграть «Сочи» в матче РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Самедов: «Спартаку» хватит запала обыграть «Сочи» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы победить «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена. Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Самедов уверен, что футболисты «Спартака» горят желанием поправить свои дела в чемпионате России. И они сделают всё от них зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице РПЛ.

Игра «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря на стадионе «Фишт». Начало матча — в 19:00 мск.

«Спартак» (23 очка) идёт на девятом месте в турнирной таблице. «Сочи» (28) занимает четвёртую строчку. Лидирует в РПЛ «Зенит» (37).

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