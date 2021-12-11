Деменко: Витория легко найдёт себе работу в Европе

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» высказался о ситуации с возможным увольнением Руя Витории с поста главного тренера столичной команды.

«Он сейчас проявил себя победами над «Наполи», который идёт в лидерах чемпионата Италии. Руй обратил на себя внимание европейских клубов. Так что думаю, предложения оттуда у него точно будут», — цитирует 45-летнего уроженца Краснодара «Известия».

При этом он подчеркнул, что руководство «Спартака» поступит глупо, если уволит португальского специалиста.

«После победы над «Легией» вокруг Витории уже другой разговор должен идти», — добавил он.

«Спартак» с первого места группы вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Красно-белые в чемпионате России идут на девятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» по итогам 17 туров 14 очков.

СМИ писали, что Витория может быть уволен с поста главного тренера красно-белых в конце года, а его место займёт итальянский специалист Паоло Ваноли.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем Витории.

