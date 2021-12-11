Рангник не собирается удерживать Погба в МЮ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с контрактом французского полузащитника Поля Погба.
Рангник не собирается удерживать Погба в МЮ
  • Reuters

«Если футболист не хочет играть за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», то я считаю, что нет смысла переубеждать его», — цитирует Рангника Sky Sports.

Он напомнил, что МЮ является большим клубом с огромной армией болельщиков по всему миру. Поэтому «Юнайтед» не собирается никого уговаривать выступать за такую известную команду.

28-летний француз в сезоне-2021/22 Погба в 13 матчах за МЮ оформил семь результативных передач. Контракт Погба истекает летом 2022 года.

«Юнайтед» (24 очка) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (35).

Ранее сообщалось, что МЮ сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел с первого места в 1/8 финала ЛЧ.

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