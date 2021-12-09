МЮ сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел с первого места в 1/8 финала ЛЧ

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«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» не смогли выявить победителя в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
МЮ сыграл вничью с «Янг Бойз» и вышел с первого места в 1/8 финала ЛЧ
  • AP
  • © Dave Thompson

Игра группы F, которая проходит на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Мэйсон Гринвуд (9-я минута), Фабиан Ридер (42-я).

МЮ (11 очков) гарантировал себе первое место в группе F. «Янг Бойз» (5) занял четвёртое. Матч между «Аталантой» (6) и «Вильярреалом» (7) из-за снегопада перенесена на 9-е декабря.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ.

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