«Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ
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Победный мяч забил Мойзе Кин (на 18-й минуте).
Игра шестого тура группы Н, которая прошла на поле стадиона «Альянц» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.
Главный судья матча Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины показал четыре жёлтые карточки.
«Ювентус» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ. «Челси» финишировал на второй позиции. «Зенит» занял третье место и пробился в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси».