«Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ

«Ювентус» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счётом переиграл «Мальмё».

Победный мяч забил Мойзе Кин (на 18-й минуте).

Игра шестого тура группы Н, которая прошла на поле стадиона «Альянц» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Главный судья матча Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины показал четыре жёлтые карточки.

«Ювентус» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ. «Челси» финишировал на второй позиции. «Зенит» занял третье место и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси».