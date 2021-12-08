«Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ

Короткая ссылка
«Ювентус» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счётом переиграл «Мальмё».
«Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Победный мяч забил Мойзе Кин (на 18-й минуте).

Игра шестого тура группы Н, которая прошла на поле стадиона «Альянц» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Главный судья матча Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины показал четыре жёлтые карточки.

«Ювентус» с первого места вышел в плей-офф ЛЧ. «Челси» финишировал на второй позиции. «Зенит» занял третье место и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить