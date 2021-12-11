«Милуоки» обыграл «Хьюстон», Адетокунбо оформил 14-й дабл-дабл в сезоне

«Милуоки Бакс» нанёс поражение «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в пятницу в Хьюстоне, завершилась со счетом 123:114 в пользу «Бакса».

В составе «Милуоки» дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо (41 очко, 17 подборов). У «Хьюстона» самым результативным стал Гаррисон Мэтьюс (23 очка). Дабл-дабл сделал Кристиан Вуд (21 очко, 13 подборов).

Для 27-летнего Адетокунбо дабл-дабл в матче с «Рокетс» стал 14-м в сезоне-2021/22.

«Бакс» прервал семиматчевую победную серию «Рокетс».

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион НБА Стив Керр будет готовить сборную США к Играм-2024.