Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» на своём льду переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере, завершилась со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Компер (6-я минута), Андре Бураковски (8-я, 25-я), Даррен Хелм (11-я), Натан Маккиннон (24-я), Самуэль Жирар (28-я), Кейл Макар (56-я). У «Детройта» отличились Джо Велено (24-я), Владислав Наместников (29-я), Филип Гронек (34-я).

Российский форвард забросил сотую шайбу в сезоне-2021/22.

«Эвеланш» (32 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (29) идёт на восьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».