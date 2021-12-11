Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Колорадо»

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» на своём льду переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Колорадо»
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере, завершилась со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Компер (6-я минута), Андре Бураковски (8-я, 25-я), Даррен Хелм (11-я), Натан Маккиннон (24-я), Самуэль Жирар (28-я), Кейл Макар (56-я). У «Детройта» отличились Джо Велено (24-я), Владислав Наместников (29-я), Филип Гронек (34-я).

Российский форвард забросил сотую шайбу в сезоне-2021/22.

«Эвеланш» (32 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (29) идёт на восьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить