Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
- Reuters
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Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Пенсильвании.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен (17-я минута), Брок Макгинн (29-я), Каспери Капанен (32-я) и Джефф Картер (58-я). У «Кэпиталз» отличились Евгений Кузнецов (48-я) и Ларс Эллер (58-я).
Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе».