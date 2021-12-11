Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

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«Вашингтон Кэпиталз» уступил на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз».
Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен (17-я минута), Брок Макгинн (29-я), Каспери Капанен (32-я) и Джефф Картер (58-я). У «Кэпиталз» отличились Евгений Кузнецов (48-я) и Ларс Эллер (58-я).

Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе».

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