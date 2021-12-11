Гол Тренина принёс «Нэшвиллу» победу над «Нью-Джерси»

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«Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Тренина принёс «Нэшвиллу» победу над «Нью-Джерси»
  • Reuters
  • © Ed Mulholland-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла в Ньюарке, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Теннесси.

В составе «Предаторз» шайбы забросили Роман Йози (34-я минута), Ээли Толванен (38-я), Яков Тренин (47-я).

У «Девилз» отличились Павел Заха (32-я) и Егор Шарангович (60-я).

«Нэшвилл» (33 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (25) идёт на 11-й позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».

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