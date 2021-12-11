Мельникова: на зимней Олимпиаде-2022 буду следить за фигуристами

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что будет внимательно следить за фигурным катанием на зимних Играх в Пекине.

«Кстати, на показе я впервые увидела фигурное катание живьём. Мне очень сильно понравилось. Наверное, да, в Пекине буду следить за фигуристами», — цитирует Мельникову РИА Новости.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по фигурному катанию состоятся в эти же даты в Пекине на льду Столичного дворца спорта. Разыграно будет пять комплектов наград — в командных соревнованиях, в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравится в новой экипировке сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.