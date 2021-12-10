«РБ Спорт»: матч ЦСКА — «Арсенал» может пройти без зрителей

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Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» в столице может пройти при закрытых трибунах.
«РБ Спорт»: матч ЦСКА — «Арсенал» может пройти без зрителей
  • РИА Новости

ЦСКА, скорее всего, уже не сумеет продать билеты на матч с «Арсеналом», поэтому игра может пройти без зрителей, сообщает «РБ Спорт».

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.

ЦСКА (27 очков) занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Арсенал» (19) идёт на 11-й позиции.

Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состоятся 11 декабря на поле стадиона «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА и «Арсенала» перенесён из-за претензий правоохранительных органов.

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