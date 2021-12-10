СЭ: «Зенит» интересуется футболистами «Урала» Адамовым и Кузьмичёвым

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к защитникам екатеринбургского «Урала» Арсену Адамову и Ивану Кузьмичёву.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в приобретении Адамова заинтересован гендиректор клуба с берегов Невы Александр Медведев. Тем не менее тренерский штаб команды больше склоняется к покупке Кузьмичёва.

Кроме того, в «Зените» собираются взять курс на рациональное вложение средств и не подписывать игроков дороже €20 млн.

В этом сезоне Адамов провёл 18 матчей за «Урал», а Кузьмичёв сыграл 12 встреч.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» и «Спартак» с выходом в евровесну.