СЭ: «Зенит» интересуется футболистами «Урала» Адамовым и Кузьмичёвым
- © Пресс-служба футбольного клуба «Урал»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в приобретении Адамова заинтересован гендиректор клуба с берегов Невы Александр Медведев. Тем не менее тренерский штаб команды больше склоняется к покупке Кузьмичёва.
Кроме того, в «Зените» собираются взять курс на рациональное вложение средств и не подписывать игроков дороже €20 млн.
В этом сезоне Адамов провёл 18 матчей за «Урал», а Кузьмичёв сыграл 12 встреч.
Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» и «Спартак» с выходом в евровесну.