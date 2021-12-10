Райола: Холанд может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити»
- Reuters
«Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Сити» — это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе «Боруссия», что придёт время. Может быть, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдёт этим летом», — цитирует Райолу журналист Патрик Бергер в Twitter.
21-летний норвежец выступает за «Боруссию» с 2020-го года. Он провёл за команду 72 матча, забил 74 мяча и отдал 19 результативных передач. Вместе с «Боруссией» Холанд в прошлом сезоне выиграл Кубок Германии.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Бешикташ» и вышла в Лигу Европы.