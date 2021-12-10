Большунов и Степанова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе

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Стал известен состав сборной России по лыжному спорту на этап Кубка мира в Давосе, который пройдёт с 11 по 12 декабря.
Большунов и Степанова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе
  • РИА Новости

В состав сборной России вошли лидеры мужской и женской команд Александр Большунов и Вероника Степанова.

Состав мужской сборной России на спринтерский этап свободным стилем: 

Большунов Александр, Терентьев Александр, Ретивых Глеб, Якимушкин Иван, Филимонов Денис, Мальцев Артём, Устюгов Сергей, Ларьков Андрей.

Женщины:

Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Мацокина Христина, Фалеева Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия.

Состав мужской сборной России на дистанционную гонку 10/15 км свободным стилем:

Большунов Александр, Червоткин Алексей, Устюгов Сергей, Якимушкин Иван, Мальцев Артем, Спицов Денис, Мельнично Андрей, Ларьков Андрей.

Женщины:

Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Крупицкая Евгения, Рыгалина Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия.

Ранее Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.

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