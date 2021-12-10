Большунов и Степанова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе
- РИА Новости
В состав сборной России вошли лидеры мужской и женской команд Александр Большунов и Вероника Степанова.
Состав мужской сборной России на спринтерский этап свободным стилем:
Большунов Александр, Терентьев Александр, Ретивых Глеб, Якимушкин Иван, Филимонов Денис, Мальцев Артём, Устюгов Сергей, Ларьков Андрей.
Женщины:
Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Мацокина Христина, Фалеева Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия.
Состав мужской сборной России на дистанционную гонку 10/15 км свободным стилем:
Большунов Александр, Червоткин Алексей, Устюгов Сергей, Якимушкин Иван, Мальцев Артем, Спицов Денис, Мельнично Андрей, Ларьков Андрей.
Женщины:
Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Крупицкая Евгения, Рыгалина Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия.
Ранее Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.