Гисдоль заявил, что футболисты «Локомотива» сделали всё возможное в матче с «Марселем»

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Марселя» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Гисдоль заявил, что футболисты «Локомотива» сделали всё возможное в матче с «Марселем»
  • AP
  • © Daniel Cole

«Конечно, ни я, ни команда этому результату не рады. Но с другой стороны надо помнить, каким стартовым составом мы вышли на поле, какие у нас сегодня были опции. После игры я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле. Они сделали всё, что смогли. Но «Марсель» был лучше нас», — цитирует Гисдоля пресс-служба «Локомотива». 

Он отметил, что матчи с каждым соперником в группе были достаточно сложными. 

«Когда я возглавил «Локо», мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто. Однако, уровень «Марселя» можно смело сравнить с «Лацио» и «Галатасараем», — добавил специалист.

Подопечные Маркуса Гисдоля остались на последнем месте в группе E, набрав одно очко. «Марсель» же с семью очками стал третьим в квартете и пробился в Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Марселю» в Лиге Европы и вылетел из еврокубков.

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