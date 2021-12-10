Сборная России проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 в «Лужниках»

Сборная России по футболу определилась с местом проведения стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), национальная команда сыграет на стадионе «Лужники» в Москве.

В первом раунде подопечные Валерия Карпина сыграют 24 марта с Польшей и в случае победы спустя пять дней на той же арене встретятся с победителем матча Швеция — Чехия.

Если россияне проиграют Польше, то 29 марта проведут товарищескую игру с командой, которая уступит во второй паре.

Ранее российский фигурист Денис Ходыкин поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.