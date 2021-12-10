Сборная России проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 в «Лужниках»

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Сборная России по футболу определилась с местом проведения стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Сборная России проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 в «Лужниках»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), национальная команда сыграет на стадионе «Лужники» в Москве.

В первом раунде подопечные Валерия Карпина сыграют 24 марта с Польшей и в случае победы спустя пять дней на той же арене встретятся с победителем матча Швеция — Чехия. 

Если россияне проиграют Польше, то 29 марта проведут товарищескую игру с командой, которая уступит во второй паре.

Ранее российский фигурист Денис Ходыкин поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

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