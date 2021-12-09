Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые примут участие в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

В плей-офф турнира сыграют 16 команд:

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), ПСЖ, «Лилль» (оба — Франция), «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия) «Атлетико», «Реал», «Вильярреал» (все — Испания), «Интер», «Ювентус» (оба — Италия) «Бавария» (Германия) и «Зальцбург» (Австрия).

Жеребьёвка 1/8 финала турнира состоится 13 декабря в Ньоне.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» победил «Аталанту» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.