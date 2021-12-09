«Вильярреал» победил «Аталанту» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
- Reuters
Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе испанского коллектива дубль оформил Арно Груневелд, а также забил Этьен Капу. Хозяева же ответили голами Руслана Малиновского и Дувана Сапаты, но этого оказалось недостаточно для победы.
Таким образом, «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе F. «Аталанта» (6) заняла третью позицию сыграет в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что матч «Аталанта» — «Вильярреал» был перенесён из-за снегопада.