«Спартак» обыгрывает «Легию» после первого тайма матча Лиги Европы

Завершился первый тайм матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком».

Единственный мяч пока на 17-й минуте забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, гости выигрывают после первой половины со счётом 1:0.

Встреча проходит в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что будущее главного тренера Руя Витории в «Спартаке» не зависит от результата матча с «Легией».