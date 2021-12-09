«Спартак» обыгрывает «Легию» после первого тайма матча Лиги Европы

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Завершился первый тайм матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком».
«Спартак» обыгрывает «Легию» после первого тайма матча Лиги Европы
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Единственный мяч пока на 17-й минуте забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, гости выигрывают после первой половины со счётом 1:0.

Встреча проходит в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что будущее главного тренера Руя Витории в «Спартаке» не зависит от результата матча с «Легией».

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