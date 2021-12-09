Экс-футболист Мостовой прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Легией»

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Ничейный результат в матче с польской «Легией» устроит «Спартак». Такое мнение выразил бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
Экс-футболист Мостовой прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Легией»
  • РИА Новости

«Спартак» ведь может и ничья устроить, потому что «Наполи» с «Лестером» играет, кто-то потеряет очки, поэтому здесь не всё от «Спартака» зависит», — пояснил Мостовой, его слова приводит НСН.

В свою очередь, польскую «Легию» в предстоящем матче устроит победа или, при определённом раскладе, также ничья, заключил Мостовой.

9 декабря «Спартак» сыграет с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт в Варшаве, начало — в 20:45 мск.

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