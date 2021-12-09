Орлов: Вендел с Клаудинью могли ещё два мяча в ворота «Челси» забить

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своих впечатлениях от матча петербургского «Зенита» c «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (3:3).
Орлов: Вендел с Клаудинью могли ещё два мяча в ворота «Челси» забить
  • РИА Новости

«В матче с «Зенитом» не было Канте, лучшего опорника мира. И если бы он играл перед центральными защитниками, то держал бы эту зону. А так получалось, что зенитовцы легко убегали к воротам. Это редкий случай для «Челси». Но стоит отметить, что Семак придумал эту историю с быстрым прорывом. Почему я и говорил, что надо в этом матче выпускать не Дзюбу, а Азмуна — он быстрый, да и техника неплохая, может сбросить по ходу, открыться. Хороши были также Вендел с Клаудинью. Как они бежали в отрыв — ещё два мяча могли забить», — цитирует слова Орлова «РБ Спорт».

Известный комментатор добавил, что ничейный результат в матче с «Челси» можно воспринимать как положительный для «Зенита».

«Эта ничья в пользу «Зенита». Команда показала, что она способна играть на равных с «Челси», на данный момент лучшей командой мира. Провинциальный комплекс сине-бело-голубых должен улетучиться. При том же Спаллетти, когда в составе играли Данни, Халк, не было такого. Потом Виллаш-Боаш добавил Гарая — и команда чувствовала себя европейцами. Потому они и играли на разных полях одинаково. А команда Семака — явно домашняя. Но этот год переломный. Думаю, что матч с «Челси» поможет искоренить комплекс провинциальных игроков, которые в больших футбольных городах теряются под давлением титулов и имен и не показывают всё, на что способны», — добавил Орлов.

Ранее Колосков поставил игру «Зенита» с «Челси» в пример «Спартаку».

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