Губерниев прокомментировал решение КДК оставить в силе красную карточку Соболеву
- РИА Новости
«Мне тяжело сказать. Они ведь чем-то руководствовались, значит, им виднее. В этой ситуации мы можем лишь разводить руками. Есть специальный орган, который принимает решение. Они его приняли, значит, нужно с ним считаться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Соболев получил красную карточку на 33-й минуте матча с «Ахматом» за фол против полузащитника команды соперника Игоря Коновалова. Главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда после просмотра видеоповтора.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева.