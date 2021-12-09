Губерниев прокомментировал решение КДК оставить в силе красную карточку Соболеву

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) не отменять красную карточку форварду московского «Спартака» Александру Соболеву, полученную в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:1).
Губерниев прокомментировал решение КДК оставить в силе красную карточку Соболеву
  • РИА Новости

«Мне тяжело сказать. Они ведь чем-то руководствовались, значит, им виднее. В этой ситуации мы можем лишь разводить руками. Есть специальный орган, который принимает решение. Они его приняли, значит, нужно с ним считаться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Соболев получил красную карточку на 33-й минуте матча  с «Ахматом» за фол против полузащитника команды соперника Игоря Коновалова. Главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда после просмотра видеоповтора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку Соболева.

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