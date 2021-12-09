В ЦСКА высказались о закрытии фанатской трибуны на матч с «Арсеналом»
- РИА Новости
«Мы расстроены, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части её болельщиков. С другой стороны, решение КДК могло быть и жёстче, и тогда команда могла сыграть и вовсе при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, и, чтобы она не повторялась, нам всем необходимо извлечь из нее правильные уроки», — цитирует Аксёнова «Спорт-Экспресс».
28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды устроили фаер-шоу, полиция задержала 408 человек.
Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» состоится 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что КДК РФС закрыл фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч с испытательным сроком.