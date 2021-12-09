В ЦСКА высказались о закрытии фанатской трибуны на матч с «Арсеналом»

Директор московского ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксёнов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) закрыть фанатский сектор на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Мы расстроены, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части её болельщиков. С другой стороны, решение КДК могло быть и жёстче, и тогда команда могла сыграть и вовсе при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, и, чтобы она не повторялась, нам всем необходимо извлечь из нее правильные уроки», — цитирует Аксёнова «Спорт-Экспресс».

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды устроили фаер-шоу, полиция задержала 408 человек.

Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» состоится 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что КДК РФС закрыл фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч с испытательным сроком.