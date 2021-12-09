КДК РФС закрыл фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч с испытательным сроком

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил санкции по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«За необеспечение общей безопасности запретить допуск зрителей на трибуну А стадиона «ВЭБ Арена» на двух домашних матчах. При этом запрет на один домашний матч — реальное исполнение, а на второй — условно. Также накладывается штраф на 300 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики московский клуб оштрафован на 60 тыс. рублей, а также клубу запрещён допуск болельщиков на секторы трибуны А условно. Испытательный срок — до конца сезона. Также армейцы оштрафованы на 50 тыс. рублей за появление постороннего лица и нарушение санитарного регламента. «Зенит» оштрафован на 90 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может быть наказан закрытием стадиона за фаер-шоу в матче с «Зенитом».