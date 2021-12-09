Sport24: ЦСКА может быть наказан закрытием стадиона за фаер-шоу в матче с «Зенитом»
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Об этом сообщает Sport24. Заседание КДК РФС проходит 9 декабря. Срок возможной дисквалификации стадиона «ВЭБ Арена» не сообщается.
Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в конце встречи, которая проходила на «ВЭБ Арене» 28 ноября. После игры сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек.
Ранее в МВД объяснили причину массового задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит».