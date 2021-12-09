Sport24: ЦСКА может быть наказан закрытием стадиона за фаер-шоу в матче с «Зенитом»

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассматривается полное закрытие домашнего стадиона ЦСКА в качестве наказания за использование болельщиками армейцев пиротехники на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

РИА Новости