Канаева призналась, что впечатлена трудолюбием Винер-Усмановой

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Двукратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира, а ныне тренер сборной России Евгения Канаева рассказала о трудолюбии президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой.
Канаева призналась, что впечатлена трудолюбием Винер-Усмановой
  • РИА Новости

«Она может ночью, а потом в шесть утра написать по какой-то информации, и ты задумываешься, а спит ли вообще этот человек. Она живёт гимнастикой и ведёт очень многое. Ирина Александровна ведь ещё занимается общественной деятельностью, возглавляет федерацию, имеет влияние в государственных структурах. Это человек, который постоянно работает! Такое дикое трудолюбие впечатляет, она фанат своего дела», — приводит слова Канаевой РИА Новости.

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