Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней

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Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.
Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней
  • © Instagram Вероники Степановой

«Нортуг — мой герой. Он яркий пример того, как нужно общаться со СМИ и публикой. Я не хочу подражать его действиям, но его Instagram меня вдохновляет», — цитирует Степанову Dagbladet.

Напомним, что прославленный лыжник заявил, что симпатизирует Степановой. Лыжница принесла победу сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее Нортуг заявил, что хочет «войны» между российскими и норвежскими лыжницами.

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