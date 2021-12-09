Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

«Нортуг — мой герой. Он яркий пример того, как нужно общаться со СМИ и публикой. Я не хочу подражать его действиям, но его Instagram меня вдохновляет», — цитирует Степанову Dagbladet.

Напомним, что прославленный лыжник заявил, что симпатизирует Степановой. Лыжница принесла победу сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее Нортуг заявил, что хочет «войны» между российскими и норвежскими лыжницами.