Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней
- © Instagram Вероники Степановой
«Нортуг — мой герой. Он яркий пример того, как нужно общаться со СМИ и публикой. Я не хочу подражать его действиям, но его Instagram меня вдохновляет», — цитирует Степанову Dagbladet.
Напомним, что прославленный лыжник заявил, что симпатизирует Степановой. Лыжница принесла победу сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Ранее Нортуг заявил, что хочет «войны» между российскими и норвежскими лыжницами.