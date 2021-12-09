Нортуг: хочу «войны» между российскими и норвежскими лыжницами

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг выразил надежду на соперничество между российскими и норвежскими лыжницами.

«Я хочу «войны» среди лыжниц. Я хочу, чтобы разгорелась «война» между русскими лыжницами, норвежками и шведками, поскольку мы получим драму перед Олимпийскими играми», — цитирует Нортуга Dagbladet.

Напомним, что 5 декабря женская сборная России, в состав которой входили Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

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