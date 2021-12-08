Стало известно, сколько зарабатывают Клебо, Йохауг и Йоханнес Бё
- Reuters
Отчёт о годовом доходе и общем состоянии норвежских звёзд спорта опубликовало издание Dagens Naeringsliv.
Уле-Гуннар Сульшер заработал $407 тыс. в 2021 году. Общее состояние — $12,54 млн.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг в 2020 году заработала $627 тыс. Её общее состояние оценивается в $5,94 млн.
Данные о других известных норвежских спортсменах:
— Магнус Карлсен (шахматы) — $3,41 млн и $5,28 млн;
— Йоханнес Бё (биатлон) — $1,54 млн в 2020 году;
— Тириль Экхофф (биатлон) — $473 тыс. и $1,1 млн;
— Йоханнес Клебо (биатлон) — $374 тыс. и $990 тыс.
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