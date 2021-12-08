Стало известно, сколько зарабатывают Клебо, Йохауг и Йоханнес Бё

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является самым высокооплачиваем представителем спорта в Норвегии.

Отчёт о годовом доходе и общем состоянии норвежских звёзд спорта опубликовало издание Dagens Naeringsliv.

Уле-Гуннар Сульшер заработал $407 тыс. в 2021 году. Общее состояние — $12,54 млн.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг в 2020 году заработала $627 тыс. Её общее состояние оценивается в $5,94 млн.

Данные о других известных норвежских спортсменах:

— Магнус Карлсен (шахматы) — $3,41 млн и $5,28 млн;

— Йоханнес Бё (биатлон) — $1,54 млн в 2020 году;

— Тириль Экхофф (биатлон) — $473 тыс. и $1,1 млн;

— Йоханнес Клебо (биатлон) — $374 тыс. и $990 тыс.

Ранее Степанова рассказала, как удивила Йохауг знанием английского языка.