Стало известно, сколько зарабатывают Клебо, Йохауг и Йоханнес Бё

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является самым высокооплачиваем представителем спорта в Норвегии.
Стало известно, сколько зарабатывают Клебо, Йохауг и Йоханнес Бё
  • Reuters

Отчёт о годовом доходе и общем состоянии норвежских звёзд спорта опубликовало издание Dagens Naeringsliv.

Уле-Гуннар Сульшер заработал $407 тыс. в 2021 году. Общее состояние — $12,54 млн.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг в 2020 году заработала $627 тыс. Её общее состояние оценивается в $5,94 млн.

Данные о других известных норвежских спортсменах:

— Магнус Карлсен (шахматы) — $3,41 млн и $5,28 млн;

— Йоханнес Бё (биатлон) — $1,54 млн в 2020 году;

— Тириль Экхофф (биатлон) — $473 тыс. и $1,1 млн;

— Йоханнес Клебо (биатлон) — $374 тыс. и $990 тыс.

Ранее Степанова рассказала, как удивила Йохауг знанием английского языка.

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