Степанова рассказала, как удивила Йохауг знанием английского языка

Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала о забавном случае с 14-кратной чемпионкой мира, норвежкой Терезой Йохауг, который произошёл на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Я активно общаюсь с немками, с Хелене Марие Фоссесхолм. В субботу, кстати, поздравляла Йохауг. Она на меня в таком шоке смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? А ты точно русская?» Я за активность, зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпийских играх в Сочи Крюков с Петуховым выбрасывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам надо быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе и не бояться иметь своё мнение», — цитирует Степанову журналист Владимир Иванов в своём Telegram-канале.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере 20-летняя Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете.

Ранее Ступак поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.