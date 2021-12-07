Степанова рассказала, как удивила Йохауг знанием английского языка

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Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала о забавном случае с 14-кратной чемпионкой мира, норвежкой Терезой Йохауг, который произошёл на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Степанова рассказала, как удивила Йохауг знанием английского языка
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«К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Я активно общаюсь с немками, с Хелене Марие Фоссесхолм. В субботу, кстати, поздравляла Йохауг. Она на меня в таком шоке смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? А ты точно русская?» Я за активность, зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпийских играх в Сочи Крюков с Петуховым выбрасывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам надо быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе и не бояться иметь своё мнение», — цитирует Степанову журналист Владимир Иванов в своём Telegram-канале.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере 20-летняя Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете.

Ранее Ступак поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.

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