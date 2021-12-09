Mundo Deportivo: «Барселона» недосчиталась более €30 млн из-за вылета из Лиги чемпионов

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В клубном бюджете на сезон руководители «Барселоны» закладывали выход как минимум в 1/4 финала соревнований.
Mundo Deportivo: «Барселона» недосчиталась более €30 млн из-за вылета из Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, ущерб каталонцев от вылета из Лиги чемпионов оценивается более чем в €30 млн. «Барселона» рассчитывала получить €9,6 млн за попадание в 1/8 финала, €10,6 млн за выход в четвертьфинал, а также доходы от спонсоров, телевидения и матчдэя. 

Чтобы компенсировать потери, каталонцам необходимо выйти как минимум в финал Лиги Европы, поскольку призовые в этом турнире почти в три раза ниже.

Ранее Хави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

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