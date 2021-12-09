Хави — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: это наша реальность, которая меня бесит

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с мюнхенской «Баварией» в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (0:3).
Хави — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: это наша реальность, которая меня бесит
  • AP

«Это поражение должно стать для нас поворотным моментом. Такова наша реальность. Я злюсь, но это наша реальность, и она меня бесит», — цитирует Хави Marca.

Он добавил, что после поражения начинается новый этап и новая эра в истории «Барселоны». Тренер также отметил, что целью клуба остаётся Лига чемпионов, а не Лига Европы.

Напомним, что каталонская команда заняла третье место в группе E, набрав семь очков, и не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» продолжит своё участие в Лиге Европы.

Ранее Капелло заявил, что никогда бы не поверил, что «Челси» может недооценить соперника.

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