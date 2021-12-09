Капелло: никогда бы не поверил, что «Челси» может недооценить соперника

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Челси» (3:3).

«Никогда бы не поверил, что «Челси» может недооценить соперника. У команды не было ни сил, ни скорости, ни ментальности», — цитирует Каппело Sky Sport.

Он также добавил, что «Зенит» на своём поле играл в открытый футбол, потому что гарантировал себе участие в Лиге Европы.

Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге между командами завершилась со счётом 3:3. Благодаря голу Магомеда Оздоева в компенсированное время «Зенит» вырвал ничью в матче.

Ранее Оздоев после гола в ворота «Челси» обратился к «Ювентусу».