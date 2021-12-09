Тедеско официально возглавил «РБ Лейпциг»

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«РБ Лейпциг» объявил о назначении на должность главного тренера команды экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Тедеско официально возглавил «РБ Лейпциг»
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 36-летним специалистом подписан до июня 2023 года.

Пост главного тренера «Лейпцига» освободился в начале декабря 2021 года после увольнения Джесси Марша. Под руководством американца «Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах и занимает 11-е место.

Последним местом работы Тедеско был «Спартак», который он покинул летом 2021 года в связи с окончанием срока действия контракта.

Ранее источник назвал предполагаемый срок контракта Тедеско с «Лейпцигом».

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