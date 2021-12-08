Источник назвал предполагаемый срок контракта Тедеско с «Лейпцигом»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подпишет контракт с немецким «РБ Лейпциг».

Как сообщает в своём Twitter инсайдер Николо Скира, контракт 36-летнего специалиста с «РБ Лейпциг» будет действовать до 2024 года.

В настоящее время, после увольнения Джесси Марша, у команды нет главного тренера. Под руководством американца «Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах и занимает 11-е место.

36-летний Тедеско находился без работы с лета 2021 года, после того как не стал продлевать соглашение с московским «Спартаком», где трудился с 2019-го.

Ранее сообщалось, что Тедеско близок к подписанию контракта с «Лейпцигом».