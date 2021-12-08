Sky: Тедеско близок к подписанию контракта с «Лейпцигом»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавит немецкий «РБ Лейпциг».
Sky: Тедеско близок к подписанию контракта с «Лейпцигом»
  • AP

Об этом сообщает Sky. По информации источника, вместе с Тедеско в «РБ Лейпциг» придёт его помощник Андреас Хинкель, а также тренер вратарей Макс Урванчки.

В настоящее время команда не имеет главного тренера после увольнения Джесси Марша. Под руководством американца «Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах и занимает 11-е место.

36-летний Тедеско находился без работы с лета 2021 года — после того, как не стал продлевать соглашение с московским «Спартаком», где трудился с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тедеско вошёл в список претендентов на пост главного тренера «Лейпцига».

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