Sky: Тедеско близок к подписанию контракта с «Лейпцигом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавит немецкий «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает Sky. По информации источника, вместе с Тедеско в «РБ Лейпциг» придёт его помощник Андреас Хинкель, а также тренер вратарей Макс Урванчки.

В настоящее время команда не имеет главного тренера после увольнения Джесси Марша. Под руководством американца «Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах и занимает 11-е место.

36-летний Тедеско находился без работы с лета 2021 года — после того, как не стал продлевать соглашение с московским «Спартаком», где трудился с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тедеско вошёл в список претендентов на пост главного тренера «Лейпцига».