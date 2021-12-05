Sportbuzzer: Тедеско вошёл в список претендентов на пост главного тренера «Лейпцига»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает Sportbuzzer. По информации источника, в ближайшее время клуб отправит в отставку нынешнего наставника команды Джесси Марша. Под его руководством «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 18 очков после 14 матчей. Тедеско является одним из претендентов на пост нового тренера команды.

Немецкий специалист возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Он покинул красно-белых 31 мая 2021 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила Тедеско за визит на матч с «Наполи».