Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила Тедеско за визит на матч с «Наполи»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на приезд бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — написала пресс-служба клуба в своём Twitter.

Счёт матча к 35-й минуте — 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме дубль оформил нападающий Александр Соболев.

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее стало известно, что Соболев оформил дубль в первом тайме матча «Спартак» — «Наполи».