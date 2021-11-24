Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила Тедеско за визит на матч с «Наполи»

Короткая ссылка
Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на приезд бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».
Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила Тедеско за визит на матч с «Наполи»
  • © spartak.com

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — написала пресс-служба клуба в своём Twitter.

Счёт матча к 35-й минуте — 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме дубль оформил нападающий Александр Соболев.

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее стало известно, что Соболев оформил дубль в первом тайме матча «Спартак» — «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить