Соболев оформил дубль в первом тайме матча «Спартак» — «Наполи»
- Reuters
В первом тайме футболист забил два мяча. На третьей минуте встречи он реализовал пенальти, а на 28-й — забил с игры.
Счёт матча к 35-й минуте — 2:0 в пользу «Спартака». Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Напомним, что по итогам четырёх туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в группе С, набрав четыре очка. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу квартета (семь очков).
Ранее Соболев с пенальти открыл счёт в матче «Спартак» — «Наполи».