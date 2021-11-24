Соболев оформил дубль в первом тайме матча «Спартак» — «Наполи»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оформил дубль в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
Соболев оформил дубль в первом тайме матча «Спартак» — «Наполи»
  • Reuters

В первом тайме футболист забил два мяча. На третьей минуте встречи он реализовал пенальти, а на 28-й — забил с игры.

Счёт матча к 35-й минуте — 2:0 в пользу «Спартака». Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, что по итогам четырёх туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в группе С, набрав четыре очка. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу квартета (семь очков).

Ранее Соболев с пенальти открыл счёт в матче «Спартак» — «Наполи». 

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