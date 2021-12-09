Панарин обошёл Кучерова по голевым передачам в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (3:7).

Этот пас для российского хоккеиста стал 330-й голевой передачей в 458 матчах за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на 19-е место среди россиян по результативным передачам в лиге.

Панарин опередил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который в своём активе имеет 329 пасов в 518 матчах.

Несмотря на голевую передачу россиянина, «Рейнджерс» потерпел крупное поражение от «Колорадо» со счётом 3:7.

Ранее «Локомотив» переиграл «Авангард» в матче КХЛ.