Панарин обошёл Кучерова по голевым передачам в НХЛ
- AFP
Этот пас для российского хоккеиста стал 330-й голевой передачей в 458 матчах за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на 19-е место среди россиян по результативным передачам в лиге.
Панарин опередил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который в своём активе имеет 329 пасов в 518 матчах.
Несмотря на голевую передачу россиянина, «Рейнджерс» потерпел крупное поражение от «Колорадо» со счётом 3:7.
Ранее «Локомотив» переиграл «Авангард» в матче КХЛ.