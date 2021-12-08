«Локомотив» переиграл «Авангард» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» дома одержал волевую победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды с берегов Волги.

В составе железнодорожников шайбы забросили Денис Алексеев (на четвёртой минуте), Артём Ильенко (на пятой минуте) и Артур Каюмов (на 60-й минуте). У «Авангарда» отличились Корбэн Найт (на первой минуте) и Сергей Толчинский (на 30-й минуте).

«Локомотив» (47 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (44 очка) — на пятой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ.