СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

Санкт-петербургский СКА в гостях нанёс поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды с берегов Невы.

В составе СКА дубль оформил Антон Бурдасов (на 32-й и 59-й минутах). Также по шайбе забросили Данила Моисеев (на 39-й минуте) и Кирилл Марченко (на 45-й минуте). У «Трактора» отличился Виталий Абрамов (на 53-й минуте).

Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвёртую победу подряд в регулярке.

Ранее сообщалось, что в КХЛ не будут менять правила из-за ЦСКА, снимающего вратаря в овертаймах.